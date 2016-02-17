Шварцер включил Канте в число лучших партнеров, с которыми он играл

Голкипер "Лестера" Марк Шварцер назвал лучших игроков, с которыми ему приходилось играть, и среди них нашлось место Н’Голо Канте.

Канте считается сенсационным открытием этого сезона.

"Многих удивит включение Канте. Я мало с ним поиграл, но я уверен, что он – находка сезона.

У парня невероятный "движок". У него пять ног. Когда он отбирает мяч, у него будто из ниоткуда появляется нога и забирает мяч", - сказал Шварцер.

Мнение австралийца разделяет бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, который назвал его лучшим в борьбе за мяч в мире.

Лучшие партнеры Шварцера (4-4-2):

Стартовый состав: Петр Чех, Бранислав Иванович, Джон Терри, Гарет Саутгейт, Андреа Бреме, Эден Азар, Жуниньо, Н’Голо Канте, Крис Уаддл, Пол Мерсон, Фабио Равенелли

Запасные: Гари Кэйхилл, Бреде Хангеланд, Данни Мерфи, Гарри Кьюэлл, Диего Коста, Джейми Варди, Тим Кэйхилл

Тренеры: Рой Ходжсон и Терри Венейблс