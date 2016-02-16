Сын Гусина стал игроком киевского «Динамо»

Киевское "Динамо" подписало трудовое соглашение с полузащитником Андреем Гусиным, который выступал за юношескую команду "Днепра".

По информации источника, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Сейчас Андрей Гусин тренируется вместе с футболистами "Динамо-2".

"Я рад, что вернулся в "Динамо", постараюсь проявить себя здесь как можно лучше и принести пользу команде", – сказал Гусин.

Напомним, что Гусин – сын экс-футболиста "Крыльев Советов", "Сатурна", киевского "Динамо" и сборной Украины Андрея Гусина, который погиб в сентябре 2014 года.