Батт возглавил академию «МЮ»

41-летний Никки Батт возглавил академию "Манчестер Юнайтед". Сам он является воспитанником клуба и за период с 1992 по 2004 год он провел 387 матчей за клуб.

"Получить эту должность - большая честь для меня. Как человек, который стал футболистом в молодежных командах "Юнайтед", я очень горд возглавить академию и работать над воспитанием будущих поколений игроков "МЮ".

Цель? Она остается прежней - поставлять в первую команду подготовленных, универсальных игроков, которые будут понимать ответственность выступления за величайший в мире клуб", — сказал Батт.

Напомним, что в составе "Манчестер Юнайтед" Батт выиграл шесть чемпионатов Англии, три Кубка Англии и Лигу чемпионов.