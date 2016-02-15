Калиниченко: «Давыдов явно не понял, в какую команду он попал»

Экс-хавбек "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что вина за уход в аренду форварда красно-белых Дениса Давыдова целиком лежит на самом игроке. Напомним, нападающий проведет остаток сезона в чешской "Младе Болеслав".

"Я читал комментарий Дмитрия Аленичева по этому поводу и согласен, что нужно выкладываться до конца на каждой тренировке и в каждом матче. Давыдов явно не понял, в какую команду он попал, и что такое "Спартак". Видимо, проблема в плохом отношении к делу, которое тренерский штаб не стал терпеть, ведь ни один наставник не стал бы отказываться от хорошего футболиста.

Аренда – это воспитательные меры для Давыдова, и в этом целиком и полностью его вина. Этот переход должен пойти на пользу Денису, в противном случае впору думать о карьере в другом клубе или даже виде спорта. Давыдов должен собраться и думать не только о контракте", – сказал Калиниченко.