Яровинский: «Об аренде Оланаре объявим после результатов медобследования»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что об аренде нападающего Аарона Оланаре будет объявлен после результатов медобследования.

– Оланаре пока так и не стал армейцем. Возникли вопросы при медобследовании?

– Никаких сложностей нет. Мы просто ждем результатов медобследования.

– Сколько времени это обычно занимает?

– Обследование проводилось в Испании, потребуется определенное время, чтобы получить результаты. Не стоит беспокоиться, все проходит в штатном режиме.

– И все-таки когда получите результаты?

– Сегодня вечером. Может быть, завтра утром. Просто нужно понимать, что в ЦСКА медобследование проводится очень тщательно. Это наша позиция по любому футболисту, даже если он абсолютно здоров. Оланаре – не исключение.