Яровинский: «Об аренде Оланаре объявим после результатов медобследования»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что об аренде нападающего Аарона Оланаре будет объявлен после результатов медобследования.
– Оланаре пока так и не стал армейцем. Возникли вопросы при медобследовании?
– Никаких сложностей нет. Мы просто ждем результатов медобследования.
– Сколько времени это обычно занимает?
– Обследование проводилось в Испании, потребуется определенное время, чтобы получить результаты. Не стоит беспокоиться, все проходит в штатном режиме.
– И все-таки когда получите результаты?
– Сегодня вечером. Может быть, завтра утром. Просто нужно понимать, что в ЦСКА медобследование проводится очень тщательно. Это наша позиция по любому футболисту, даже если он абсолютно здоров. Оланаре – не исключение.
Источник: «Спорт-Экспресс»