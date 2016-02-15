Кирилл Комбаров отправился на сборы в составе «Спартака-2»

Сегодня тренерский штаб и футболисты "Спартака-2" отправятся на сбор в Кипре, причем в составе молодежной команды числится полузащитник Кирилл Комбаров.

Весь состав:

Вратари: Вадим Аверкиев, Алексей Козлов и Юрий Щербаков.

Защитники: Илья Иванов, Олег Красильниченко, Леонид Миронов, Даниил Петрунин, Николай Рассказов, Кирилл Феофилактов, Иван Хомуха, Андрей Шигорев и Константин Щербаков.

Полузащитники и нападающие: Владлен Бабаев, Назар Гордеочук, Никита Киселев, Кирилл Комбаров, Александр Ломовицкий, Артем Лялюшкин, Илья Мазуров, Дмитрий Маликов, Кирилл Орехов, Владислав Разделкин, Александр Руденко и Борис Цыганков