Гарай: «В России единственная неприятная вещь – холод»

Защитник "Зенита" Эсекьель Гарай рассказал о том, каково это – вернуться в Португалию на матч против "Бенфики".

– Ко мне в Лиссабоне очень хорошо относились с самого начала – как клуб, так и болельщики. Это было счастливое время. Мы добились больших успехов, а у меня появилось много друзей. Всегда приятно встретиться с этими людьми. Некоторые из бывших одноклубников до сих пор там играют. У меня по-прежнему самые теплые воспоминания о "Бенфике" и проведенном в этом клубе времени.

– Вы играли за "Бенфику" в финалах Лиги Европы УЕФА в 2013-м и 2014 годах. Какие у вас остались воспоминания?

– Хорошо, что мы так далеко прошли в еврокубках. Однако обидно, что мы так и не смогли победить ни в одном из этих финалов. И все же эти сезоны можно считать успешными. Не так-то просто два года подряд доходить до финала.

– Вы встретились с Витселем в "Бенфике", а теперь снова одноклубники. Как можете его охарактеризовать?

– Витсель вырос в очень хорошего футболиста. Я уже второй год рядом с ним в "Зените". У него много качеств, которые делают из него ключевого игрока команды.

– Как вам дался переход из "Бенфики" в "Зенит"?

– Единственная неприятная вещь – это холод. Самое главное, что в первом же моем сезоне "Зенит" после долгой паузы выиграл чемпионский титул.

– Какие чувства испытываете от возвращения на "Да Луж"?

– В Португалии я отлично проводил время, поэтому возвращаюсь туда с особыми чувствами. Мы встречаемся с командой, за которую выступают очень хорошие игроки. Мы знаем, что они сейчас на подъеме. Однако и у нас в составе хватает сильных футболистов. Будет захватывающий поединок. Мы надеемся на положительный результат.