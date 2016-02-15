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    Казаков: «Быстров греется под солнышком на лавке запасных, а Кержаков играет»

    Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал гол нападающего Александра Кержакова за "Цюрих" в матче против "Люцерна" (2:1).

    "Я вот думаю – сколько же он падал? И сколько вставал. Почти в 34 года, уехав после долгого простоя, после нескольких сильных эмоциональных потрясений – будь то вывод из состава сразу после отпуска или отказ от объявленной уже идеи сделать его то ли вице-президентом РФС, то ли спортивным директором, а может быть, и вовсе генеральным менеджером сборной – Кержаков играет в чемпионате Швейцарии и уже забивает, причем победные мячи. Ну, хорошо. Пусть не голы, а гол. Но, зная его столько лет, сложно не поверить, что вслед за мячом в ворота "Люцерна" последуют и другие.

    Аршавин спорит с "Кубанью" за свой контракт и свои права. Быстров греется под краснодарским солнышком на лавке запасных "быков". Анюков выручал "Зенит", но лишь пока Смольников восстанавливался от травмы. Денисов вроде в "Динамо", а вроде бы нет. А Кержаков играет. И действительно здорово смотрится – перед тем как перебросить вратаря и отправить мяч в сетку, он пробежал на скорости половину поля в резкой контратаке.

    Хиддинк не включил его в заявку на Евро-2008, хотя после победы над Андоррой Гус позвал к себе в автобус именно Кержакова и, дурачась, стал петь с ним на камеру что-то торжествующе победное, обнимая форварда. А Кержаков вернулся в сборную. Потом. Когда, не заиграв в "Севилье", поехал назад в Россию. И транзитом через "Динамо", где тоже были голы, вернулся в "Зенит". И снова заиграл, возможно, в свой лучший футбол.

    Сошли или сходят ведь не только его друзья-партнеры по "Зениту". Нет уже тех, с кем он бежал наперегонки в борьбе за право стать лучшим бомбардиром сборной: Павлюченко, Сычева. От той гусохиддинковской сборной в строю вообще остались лишь игроки обороны. И Кержаков. Который никак не наиграется. И слава богу!" - сказал Казаков.

    Источник: Footballreview.ru

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    15.02.2016 13:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 февраля 2016, 11:39

      Помню, что не все у него получалось в игре, но он всегда старался быть в игре.

      0
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      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 15 февраля 2016, 20:05

      Керж красавец! Надеюсь, его возьмут на Евро!

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae 15 февраля 2016, 19:41

      чушь. возможно лучший футбол после одного гола? он это серьезно?

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:07

      Притянутый дифирамб, ага. Да и сам Казаков - трепло конявое, извиняюсь, конечно, за речь, но не за мысли.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2016, 16:17

      У него есть стремление и желание играть,и тьфу тьфу без травм, а не желание рубануть бабла ничего не делаю,Александр молодец

      3
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      Рейтинг: +143

      Essence 15 февраля 2016, 14:45

      Очень поэтично написано)))

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