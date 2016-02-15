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    Генич: «Широков обещался прислать Якину фото своих трофеев»

    Телекомментатор Константин Генич рассказал о перспективах полузащитника ЦСКА Романа Широкова.

    "Широкову необходим особый подход. Рома, конечно, футболист с характером, он может с чем-то не соглашаться, но есть очень важный момент: Широков перешел в команду победителей. Это в "Спартаке" он сам был победителем на фоне клуба, который, к сожалению, давно ничего не выигрывал. И мог этим козырять.

    Показательная история произошла при Мурате Якине. На тренировке один из его помощников как-то напомнил футболистам о безвыигрышной серии и начал перечислять названия команд, с которыми он завоевывал титулы на уровне чемпионата Швейцарии. А после добавил: "Я вообще не понимаю, как вы – игроки, которые нигде не побеждали, – можете претендовать на чемпионство. Да некоторые из вас не проходили бы в состав команды из второй швейцарской лиги!" Широков тогда заступился за товарищей и намекнул, что если тренер думает, будто он один здесь что-то выигрывал, то сильно ошибается, и пообещал, что после тренировки пришлет ему фото своих трофеев.

    В ЦСКА такую картину представить невозможно. ЦСКА – это уже команда-победитель, где футболисты по числу трофеев дадут фору самому Роману. Поэтому Слуцкий ни в коем случае не заложник истории, что он якобы должен ставить Широкова в состав. Если футболист будет соответствовать задачам ЦСКА — а я уверен, что так и случится, — он будет играть. Никаких проблем в преддверии чемпионата Европы не возникнет", - сказал Генич.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.02.2016 13:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101

      Ver 15 февраля 2016, 19:22

      Думается, у этого помощника губа всерьёз отвисла при виде суперкубка Европы, только вот при чем здесь Якин...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 16:52

      Блин, каждый занюханный журналист лезет со своим мнением о никому не нужном футболисте, задолбали!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Aztec58 16 февраля 2016, 09:44

      Да ты давно задолбанный, придурок. Генич правильный мужик.

      -1
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      Рейтинг: +91

      grigkh 15 февраля 2016, 14:38

      Якин с трофеями.... мда. На днях Украина, выиграв у Монголии 6-5, в дополнительное время, на ЧМ по хоккею с мячом завоевала бронзовые награды. В группе Б. Тоже трофей!

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