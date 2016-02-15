Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газизов: «Юрченко перейдет в «Анжи»

    Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем Давида Юрченко и Александра Зинченко.

    "Юрченко уйдет. Если в понедельник подпишем бумаги, правильно составим договор, то Давид уйдет в "Анжи". Это аренда на четыре месяца. А летом, как вы знаете, у него заканчивается с нами контракт. Усиливаем конкурента? Да, усиливаем. Но футболисту нужно играть. Не собираемся чинить ему препятствий. Давид все-таки много сделал для "Уфы". Что касается Зинченко, то к нему есть интерес со стороны серьезных клубов. Скажем так, клубов, играющих в Лиге чемпионов. Но думаю, что до конца чемпионата Зинченко будет играть у нас", - сказал Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2016 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:25

      Ещё раз говорю, всё это очень странно, ага. Юрченко не отказывался играть за Уфу до конца сезона хотя и не соглашался на продление контракта. Зачем нужно было переводить воротчика в дубль, а затем делать подарок Анжи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 февраля 2016, 14:36

      Зинченко бы в европу уйти, очень перспективный парень.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11