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    Овчинников: «Акинфеев как и прежде является основным голкипером сборной»

    Старший тренер ЦСКА и наставник вратарей сборной России Сергей Овчинников заявил, что пост номер один в воротах национальной команды по-прежнему принадлежит голкиперу армейского клуба Игорю Акинфееву.

    – После неудач на ЧМ-2014 многих волновало психологическое состояние Акинфеева. Сейчас с Игорем все нормально? К Евро-2016 он будет морально готов?

    – Да он и был в нормальном состоянии. Как всегда, преувеличили. Вспомните, какие мячи в Бразилии пропускал Касильяс в каждом матче! Вот там – натуральная катастрофа! Конечно, неприятно, когда на тебя выливают ведро помоев. Но не трагедия, из-за этого уж точно никто вешаться не пойдет. Человек переварит негатив и постарается доказать, что по-прежнему является отличным, уверенным в себе вратарем. Чем Игорь и занимается. Он как был номером один в сборной, так им и остается. Не могу говорить за Акинфеева, но со стороны выглядит так: он спокойно пережил то, что произошло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2016 01:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2016, 08:34

      Игорю здоровья и удачи.

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