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    Кержаков: «Папа, с Днем рождения! Я знаю, что мои голы всегда были для тебя лучшим подарком!»

    Форвард "Цюриха" Александр Кержаков, впервые отличившийся в составе новой команды в поединке 20-го тура чемпионата Швейцарии против "Люцерна" (2:1), посвятил забитый гол своему отцу, поздравив его таким образом с Днем рождения.

    "Хотел бы посвятить этот гол тому, кто родился 11-го февраля 1953-го года в городе Дзержинск (Нижегородской области). Чье имя Анатолий, отчество Рафаилович, а фамилия Кержаков! Папа, с прошедшим Днем рождения! Я знаю, что мои голы были и остаются для тебя лучшим подарком!", – написал Кержаков на странице в социальной сети Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.02.2016 21:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 14 февраля 2016, 23:32

      в команде, где никто не может отдать пас и пробить кержаков будет лучшим однозначно

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 14 февраля 2016, 21:59

      Саша, продолжай... Верю, уважаю и всегда буду уважать за все, что ты сделал для нашего футбола, несмотря на кучу кретинов, не помнящих добра, которых в последнее время в России все больше и больше.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:33

      Редактор! В оригинале "тому", а у тебя - всем тем, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 февраля 2016, 21:28

      Молодец Александр!Умница: классно забил и классно прокомментировал!))))

      3
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