Раньери: «Думаю, в равных составах «Лестер» бы одержал победу»

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился своими первыми впечатлениями после поражения от лондонского "Арсенала" (1:2) в матче 26 тура английской Премьер-лиги.

"Фантастический матч, игра была очень быстрой. В равных составах, думаю, нам бы удалось удержать победу. В эпизодах с обеими желтыми карточками Симпсона были фолы, но они не тянули на желтые карточки. Не понимаю, почему судья удалил его?

Арсенал – фантастическая команда, но мы контролировали ход игры. Они оказались хитрее нас в эпизоде с победным голом. Мы играли на победу и играли неплохо. Но мы потерпели поражение, поэтому стоит отдать должное нашим соперникам. Мы все еще на вершине таблицы. Теперь мы сосредоточены на "Норвиче", - сказал итальянец.