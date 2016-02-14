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  • Раньери: «Думаю, в равных составах «Лестер» бы одержал победу»

Раньери: «Думаю, в равных составах «Лестер» бы одержал победу»

14 февраля 2016, 18:17
9

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери поделился своими первыми впечатлениями после поражения от лондонского "Арсенала" (1:2) в матче 26 тура английской Премьер-лиги.

"Фантастический матч, игра была очень быстрой. В равных составах, думаю, нам бы удалось удержать победу. В эпизодах с обеими желтыми карточками Симпсона были фолы, но они не тянули на желтые карточки. Не понимаю, почему судья удалил его?

Арсенал – фантастическая команда, но мы контролировали ход игры. Они оказались хитрее нас в эпизоде с победным голом. Мы играли на победу и играли неплохо. Но мы потерпели поражение, поэтому стоит отдать должное нашим соперникам. Мы все еще на вершине таблицы. Теперь мы сосредоточены на "Норвиче", - сказал итальянец.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (9)
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Диктор
1455463249
Полностью согласен.
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LMI
1455465095
Нет - не думаю. Раньере конечно обидно, понять можно. Но Арсенал сегодня был хорош и как всегда не всегда точен и эффективен. Тем не менее - мы сегодня явно желали победить и победили. И еще раньше могли бы это сделать если бы не Шмейхель, особенно в моменте с Жиру. Но Лестер хорош - это факт, команда смотрится молодцом
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Chelsea 1997
1455467662
Согласен потому что в момент удаление там на вторую желтую не тянет(Фол Симпсона)Лестер играли гораздо лучше до удаления поэтому Раньери прав помоему
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JI e x a
1455475148
Судейство сегодня очень спорное. Непонятные пенальти и КК повлияли на ход игры. После первого тайма должно было быть 0 0 и игра должна была быть совершенно другой, но судья внес свои коррективы. Я считаю, что в этой игре судья напортачил, но тем не менее, не думаю, что против того Арсенала, который был во втором тайме, ЛС что-то смог бы сделать. В лучшем случае-ничья, но за победу говорить.... Это эмоции, господин Раньери
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JI e x a
1455475336
Но как бы там ни было, надо констатировать, что Лестер очень хорош. Удивительно, как команда, чуть не вылетевшая в том сезоне, в этом сезоне демонстрирует такую скорость мышления и тактическую выучку на поле. Люди-то те же. Одним словом, очень удачный симбиоз тренера и команды попался. Я думаю, такой Лестер даже в ЛЧ смог бы побороться за выход из группы
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I fuck glor
1455480375
Не было бы левого пенальти проиграли бы в сухую, хватит бред говорить уже.
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neveldomha
1455528111
У Лестера фантастическая контратака. Сегодня ни у кого в АПЛ нет средства против нее. Единственный, кто вчера смог этому противостоять, будучи в равных составах, это Чех. Удаление многое предрешило. Но по сути, ничья была бы справедливым итогом, так как даже в неравных составах оборона Лестера была на высоте.
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