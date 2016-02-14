Семшов: «По организации дела «Зенит» на две, три, четыре головы выше многих соперников по РФПЛ»

Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов поделился мнением об условиях работы в стане сине-бело-голубых.

– Игорь, вы видели "Зенит" изнутри. Какое впечатление сложилось у вас о петербургской команде?

– Во-первых, это в высшей степени профессиональный клуб. Во-вторых, понравилась комфортная, позитивная атмосфера как во время, так и после тренировки. Лишний раз убедился, что по организации дела "Зенит" на две, три, четыре головы выше многих соперников по российскому чемпионату. Если бы таких команд в Премьер-лиге было хотя бы десять-двенадцать, наше первенство находилось бы на ведущих позициях в Европе. Финансы? Да, но все равно российским клубам необходимо стремиться к уровню "Зенита": развивать материально-техническую базу, инфраструктуру, мастерство.

– Как вас встретили в "Зените"?

– Очень тепло! Пока ребята тренировались, пообщался с административным персоналом, а после окончания занятия поговорил с футболистами, с которыми доводилось пересекаться в "Зените", "Динамо", сборной России или просто на футбольном поле. Удалось поприветствовать и Виллаш-Боаша. Лично мы не были знакомы, но пожали друг другу руки, я пожелал удачи в Лиссабоне.