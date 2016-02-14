Радимов: «Петржела – лучший тренер в моей карьере»

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов назвал бывшего наставника сине-бело-голубых Властимила Петржелу лучшим тренером в своей карьере.

"Наверняка у каждого в жизни был человек, который менял судьбу в ту или иную сторону! Для меня таким стал Власта! За время своей карьеры я успел поработать с такими личностями, как Спаллетти, Адвокат и Давыдов. У каждого из них взял для себя много нужного и интересного, но от Петржелы осталось что-то особенное, что невозможно объяснить! И это несмотря на то, что перед этим я провел почти 5 лет в Испании, и там тоже, разумеется, были тренеры-иностранцы! И я считаю, что мне повезло вытащить счастливый лотерейный билет и быть частью той команды при этом добром чехе! Зато сейчас многие вещи я применяю на практике и вижу, что это работает и помогает не только мне в работе, но и молодым ребятам! И еще, очень рад, что Петржела переборол привычку игромании и вновь вернулся к кромке поля! Это был лучший тренер в моей карьере!" - написал Радимов на своей странице в Instagram.