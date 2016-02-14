Аршавин: «Контракт с «Кубанью пока не расторгнут»

Экс-нападающий "Зенита" и "Кубани" Андрей Аршавин прокомментировал слухи о переходе в "Кайрат".
– Андрей, вы переходите в "Кайрат"?
– Пока нечего вообще сказать.
– Расторгнут ли контракт с "Кубанью"?
– Нет.
Генеральный директор казахстанской команды Марик Кушалиев не подтвердил интерес к персоне футболиста.
– Как прокомментируете слухи об интересе к Аршавину?
– Кто слухи распускает, тех и спрашивайте.
– Но Аршавин интересен "Кайрату"?
– Первый раз слышу. Но о четырех голах Аршавина в ворота "Ливерпуля" мы помним.
– То, что "Кайрат" тренирует российский специалист Александр Бородюк, вероятность трансфера увеличивает. Во всяком случае такой переход был бы логичен.
– Никоим образом. На этот фактор мы не ориентируемся.
– А на "фактор Тимощука"? Анатолий играет в вашей команде, и он хорошо знаком с Аршавиным по "Зениту".
– Пока я могу только сказать о факторе российской прессы, которая мне звонит с одним и тем же вопросом по Аршавину.
– Что отвечаете?
– Что не знаю, откуда берутся слухи. Новых игроков подписываю я, знаю, кто такой Аршавин. А то, что он может перейти к нам, – не знаю.