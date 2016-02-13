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    Аленичев рассказал о том, как Мельгарехо вливается в команду

    Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил работу новичка команды Лоренсо Мельгарехо на тренировочном сборе.

    "Мельгарехо очень позитивный – это сразу бросилось в глаза. Видно, что человек соскучился по работе. Когда у него рожала жена, ему было не до тренировок, затем последовал долгий процесс переговоров по переходу в наш клуб. Видно, что футболист хочет как можно быстрее влиться в коллектив и набрать оптимальную форму.

    Позиция Мельгарехо? Считаю, что ему комфортнее играть левого форварда. Но нельзя исключать, что парагваец будет выходить на позиции левого атакующего полузащитника", —сказал главный тренер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2016 06:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 февраля 2016, 09:44

      Чую, забьет Рекордсмену №37 трешку!!!))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > REDWHITE_ 13 февраля 2016, 21:59

      К бабке не ходи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      REDAT 13 февраля 2016, 07:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не удачи, ему в "Спартаке"!!!!!!!!!!!!!!!!

      -4
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      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > REDAT 13 февраля 2016, 09:43

      об стенку убейся!)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      azar800 > REDAT 13 февраля 2016, 18:41

      заткнись утырок

      1
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