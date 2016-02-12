Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кононов: «Крупный счет придает уверенности»

12 февраля 2016, 23:19
2

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против "Анжи" (4:1).

"В движении и в легкости мы прибавляем. Сегодня мы уже были полегче. Есть у нас еще неделя, чтобы подготовиться к "Спарте".

В целом провели хороший матч. Не могу сказать, что всем доволен, но нормально.

Каждый крупный счет придает уверенности. Я думаю, что это нам сейчас надо.

Для нас игра со "Спартой" является на данный момент ключевой – нам нужно, чтобы мы были уверены в себе. На этом тоже будем делать акцент в нашей работе перед игрой. Будем уделять большое внимание этому компоненту", – сказал Кононов.

Источник: ФК «Краснодар»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Краснодар Анжи Кононов Олег
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
REDAT
1455336155
Слабо наши играли, ЛЕ это номер не пройдет!Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!
Ответить
Aztec58
1455353002
Чё, молодцы!
Ответить
Главные новости
Заявление «Локомотива» о Батракове и «Галатасарае»
13:31
1
В РПЛ повысят планку единоборств
12:26
2
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
12:15
3
В ЦСКА пожаловались на сложности с трансферами
11:41
3
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
11:32
6
Директор ЦСКА объяснил, почему клуб уступил Даку «Спартаку»
11:17
12
В «Локо» прокомментировали уход Батракова и Карпукаса
10:58
3
«Локо» не хочет продавать Батракова «Галатасараю», несмотря на тяжелое финансовое положение
10:22
5
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
09:54
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
09:47
1
Все новости
Все новости
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:31
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
Вчера, 20:19
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 19:10
9
ВидеоГоловин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
ВидеоИбрагимович помог «Баварии» победить со счетом 15:0
30 июля
1
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
28 июля
Генич высказался о сроках увольнения Игдисамова
23 июля
7
ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби (2:5)
18 июля
6
«Локомотив» проиграл дома другому клубу РПЛ
18 июля
5
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Локомотиву» в большинстве (0:1)
14 июля
8
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
14 июля
4
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Динамо Мх»
13 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» дома сыграл вничью с другим клубом РПЛ (1:1)
13 июля
9
Соболев – о праздновании гола: «Это для моих «фанатов», чтобы разогреть инфополе»
13 июля
2
Семак высказался о жизнеспособности связки Соболев – Аугусто
13 июля
4
ФотоКержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой»
13 июля
1
Семак раскрыл детали общения со Станковичем
12 июля
Галактионов оценил игру Джикии в матче со «Спартаком»
12 июля
Соболев нацелился стать лучшим бомбардиром РПЛ
12 июля
6
Товарищеский матч. «Зенит» победил команду Станковича
12 июля
8
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
12 июля
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»
11 июля
9
Okko сломался на матче «Спартака»
11 июля
1
На фанатов «Спартака» вызвали ОМОН
11 июля
11
Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Локомотиву» (0:2) за неделю до «Зенита»
11 июля
25
Новичок «Зенита» Аугусто высказался о матче со «Спартаком»
8 июля
10
Семак оценил дебют Фелипе Аугусто за «Зенит»
8 июля
4
Товарищеский матч. «Спартак» не смог обыграть «Рубин» – 0:0
8 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+