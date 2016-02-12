Кононов: «Крупный счет придает уверенности»

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против "Анжи" (4:1).

"В движении и в легкости мы прибавляем. Сегодня мы уже были полегче. Есть у нас еще неделя, чтобы подготовиться к "Спарте".

В целом провели хороший матч. Не могу сказать, что всем доволен, но нормально.

Каждый крупный счет придает уверенности. Я думаю, что это нам сейчас надо.

Для нас игра со "Спартой" является на данный момент ключевой – нам нужно, чтобы мы были уверены в себе. На этом тоже будем делать акцент в нашей работе перед игрой. Будем уделять большое внимание этому компоненту", – сказал Кононов.