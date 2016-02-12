Кузнецов: «Аршавину следует перестать брезговать лигами пониже»

Старший тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов считает, что хавбеку Андрею Аршавину следует приглядеться к предложениям клубов ФНЛ.

"Значит, чувствует, что пришло время. Он это понимает, это очень и очень тяжелый момент. Ты видишь, что не успеваешь, не бежишь, как прежде, а на сборах нужно заставлять себя делать любое упражнение. Выходит, что ты уже все делаешь за деньги, а не потому что любишь футбол. Ум эту информацию получает, но сердце мириться с таким положением не желает. Очень тяжело таким, как Аршавин, быстрым. Тем, чья игра строилась на скорости.



Может ли он пригодиться "Рубину"? Вряд ли. У нас игра построена как раз на скорости. Нужно бежать, и много, и быстро. Андрею стоит подумать о первой лиге. Название лиги вторично, важна суть. Аршавин любую команду из первой пятерки этого российского турнира сделает сильнее, причем значительно. Он станет лицом лиги, у него будет особый статус в турнире. Его будут слушать, уважать, а люди толпами ходить специально на Андрея. Сам он очень даже поможет молодым партнерам. Пора думать о будущем.

Жизнь не закончилась, верно? Пять лет Андрей смело может играть, попутно делая первые шаги в новой профессии. Если, конечно, ему интересна тренерская работа. Это идеальный вариант – уйти в лигу ниже, думая, как потом начать тренировать. Я сам прошел такой путь, играл в Саратове, Туле, Астрахани, выиграв турнир вместе с "Соколом". Закончил в 37 лет. Зря Андрей не видит себя в ФНЛ, а хочет уйти из футбола. Это эмоции, а нужно посмотреть на проблему иначе", - сказал Кузнецов.