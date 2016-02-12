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  • Кузнецов: «Аршавину следует перестать брезговать лигами пониже»

Кузнецов: «Аршавину следует перестать брезговать лигами пониже»

12 февраля 2016, 11:51
6

Старший тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов считает, что хавбеку Андрею Аршавину следует приглядеться к предложениям клубов ФНЛ.

"Значит, чувствует, что пришло время. Он это понимает, это очень и очень тяжелый момент. Ты видишь, что не успеваешь, не бежишь, как прежде, а на сборах нужно заставлять себя делать любое упражнение. Выходит, что ты уже все делаешь за деньги, а не потому что любишь футбол. Ум эту информацию получает, но сердце мириться с таким положением не желает. Очень тяжело таким, как Аршавин, быстрым. Тем, чья игра строилась на скорости.

Может ли он пригодиться "Рубину"? Вряд ли. У нас игра построена как раз на скорости. Нужно бежать, и много, и быстро. Андрею стоит подумать о первой лиге. Название лиги вторично, важна суть. Аршавин любую команду из первой пятерки этого российского турнира сделает сильнее, причем значительно. Он станет лицом лиги, у него будет особый статус в турнире. Его будут слушать, уважать, а люди толпами ходить специально на Андрея. Сам он очень даже поможет молодым партнерам. Пора думать о будущем.

Жизнь не закончилась, верно? Пять лет Андрей смело может играть, попутно делая первые шаги в новой профессии. Если, конечно, ему интересна тренерская работа. Это идеальный вариант – уйти в лигу ниже, думая, как потом начать тренировать. Я сам прошел такой путь, играл в Саратове, Туле, Астрахани, выиграв турнир вместе с "Соколом". Закончил в 37 лет. Зря Андрей не видит себя в ФНЛ, а хочет уйти из футбола. Это эмоции, а нужно посмотреть на проблему иначе", - сказал Кузнецов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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18JG
1455269233
Андрей, переходи в "Факел", помоги соседям-воронежцам выйти в РПЛ и закрепиться там.
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младость
1455270678
андрей перешел уже в вардар
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Genri 39
1455275580
дело говорит
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Alehandroo
1455276697
Печально, что вокруг творится, с Аршавиным, Сычевым и Павлюченком. Просто уже в тени остались из-за денег.
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hodyrev
1455289858
Все по делу и добавить нечего!Прикол будет если он перейдет в какой нибудь Шинник и вместе с ним вылетит во вторую лигу))
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xxxl8484
1455290903
в Енисей.
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