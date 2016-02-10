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  • Яновский: «Широков сделает среднюю линию ЦСКА сильнейшей в Премьер-лиге»

Яновский: «Широков сделает среднюю линию ЦСКА сильнейшей в Премьер-лиге»

10 февраля 2016, 17:16
11

Бывший игрок ЦСКА Игорь Яновский отметил, что армейский клуб является идеальным местом продолжения карьеры для полузащитника Романа Широкова. Кроме того, по его мнению игрок способен значительно усилить среднюю линию красно-синих.

– Широков – значительное усиление для ЦСКА. А для самого футболиста столичный клуб является идеальным выбором. Роман мог погнаться за деньгами, перейдя в другой клуб, но выбрал ЦСКА – одного из лидеров российского футбола. Здесь прекрасная атмосфера, тренер сборной России, так что для него одни сплошные плюсы. Думаю, что Широков способен отыграть на высоком уровне еще два-три года, с его-то опытом и мастерством.

– Чья полузащита сильнее – ЦСКА или "Зенита"?

– У питерцев хорошая центральная линия, но у армейцев с приходом Широкова она стала сильнейшей в России. В конце прошлого года после выбывания системообразующих игроков команде Слуцкого не хватало исполнителей, это привело к тому, что пошли поражения. Весной же Широков с Еременко могут создать отличную связку.

– Сможет ли он им найти место?

– Леонид Викторович уже сказал, что у него есть в голове план, при котором оба Романа будут играть вместе.

– Стоит ли ждать от Широкова того уровня футбола, что он показывал в сборной и "Краснодаре"?

– Да. По стилю Роман идеально подходит для ЦСКА, как и клуб для футболиста. Впереди есть быстрый Муса, которому Широков сможет отдавать точные передачи. Но армейцам не помешает еще один классный форвард на замену Думбия. Если Оланаре, который вот-вот станет армейцем, сможет вписаться в командную игру, то ЦСКА станет главным претендентом на чемпионство.

– Широков не отличался в "Зените" и "Спартаке" покладистым характером. В ЦСКА, где нет скандалов, вряд ли стоит ждать от Романа нечто подобного?

– Причин для беспокойства нет. В армейском клубе никогда не было громких скандалов, как это бывает в "Спартаке" или "Зените". Тем более в этих командах Роман говорил о проблемах в клубе, и не выпячивал себя, но не все любят, когда говорят правду.

– Отношения между болельщиками этих трех клубов далеки от идеальных. Не возникнет проблем у Широкова, учитывая его предыдущее место работы?

– Тяжело сказать. Если Роман усилит команду, будет показывать хорошую игру, то проблем с поклонниками красно-синих не будет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Яновский Игорь
Комментарии (11)
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CSKA №1
1455114362
Удачи Ромке!!!
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Майор Дзагоев
1455114845
Все верно!
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Baggio1986
1455117532
ни чем он не поможет уже
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Baggio1986
1455117556
пару пасов пяткой и всё на этом
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Aztec58
1455117911
Завышенные ожидания, ага.
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росс
1455119525
Если армейцы приобрели быстрого , умелого игрока атаки в лице Оланаре , то Роман, несомненно, большое усиление атакующей линии. Ибо в " Спартаке" при той схеме,когда он выходил на поле, забивать было некому.Это и до Аленичева немного позднее дошло.
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aurora5858
1455120919
Теперь проблемы и у. Коней
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Garrincha58
1455121230
все такие тупые или Широков всех так обаял но не понятно чем вроде не девушка что в нем все такое находят ну да играл сначало ни шатко не валко потом вроде в Зените поиграл несколько лет неплохо но сейчас уже года три филонит и просто номер отбывает ведь еще в прошлом году когда переходил в Спартак как все хором утверждали как Спартак прибавит ну и чем все закончилось
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Serjoga
1455132411
Еще один эксперт вроде Мостового!
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