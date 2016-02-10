Кобелев: «Ребята потихоньку начинают адаптироваться»

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о том, как проходит второй его команды.

"Второй сбор, который заканчивается сейчас, носил более игровой характер. Видно, что ребята потихоньку начинают адаптироваться. Мы ориентируемся на три матча, которые провели на этом сборе. И все три раза мы показали игру хорошего уровня.

Важный момент: пока практически никто из футболистов не провeл на поле все 90 минут. Мы варьировали состав и нагрузку игроков в каждой встрече. Так что, можно сказать, мы продолжаем набирать кондиции в игровом режиме. Ребята потихоньку оживают и начинают двигаться на футбольном поле", — сказал Кобелев.