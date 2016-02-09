Следующим клубом Аршавина может стать «Вардар»

Экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин может перебраться в чемпионат Македонии, сообщает "Екипа". Как сообщает источник, услуги бывшего игрока "Зенита" и лондонского "Арсенала" предложены "Вардару". Через несколько дней руководство клуба из Скопье должно озвучить свое решение по поводу дальнейшего будущего футболиста. Стоит упомянуть, что "Вардар" принадлежит бизнесмену из России Сергею Самсоненко.

В первой части текущего сезона Аршавин выступал за "Кубань", приняв участие в восьми играх. Недавно полузащитник и краснодарский клуб объявили о расторжении соглашения.