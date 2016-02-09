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Следующим клубом Аршавина может стать «Вардар»

9 февраля 2016, 16:39
17

Экс-хавбек "Кубани" Андрей Аршавин может перебраться в чемпионат Македонии, сообщает "Екипа". Как сообщает источник, услуги бывшего игрока "Зенита" и лондонского "Арсенала" предложены "Вардару". Через несколько дней руководство клуба из Скопье должно озвучить свое решение по поводу дальнейшего будущего футболиста. Стоит упомянуть, что "Вардар" принадлежит бизнесмену из России Сергею Самсоненко.

В первой части текущего сезона Аршавин выступал за "Кубань", приняв участие в восьми играх. Недавно полузащитник и краснодарский клуб объявили о расторжении соглашения.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Вардар Зенит Арсенал Аршавин Андрей
Комментарии (17)
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Asbjorn
1455025512
Хорошо не Вердер
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vladimir-7
1455026661
У нас во дворе есть ему место в команде.
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Рулон Обоев
1455027511
После перехода в "Вардар" следующим шагом для него станет сексуальное рабство))))
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hodyrev
1455028578
Один из самых позорных игроков со времен полирований лавок Арсенала по сей день.
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Black Giz
1455028986
Следующим клубом Аршавина может стать команда борющаяся за выживание в четвертом дивизионе чемпионата Лондона.
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Ortaped 79
1455032913
на его месте может оказаться любой игрок которого сейчас готовы в задницу целовать.
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Taps
1455036484
Суперигрочишка должен играть только в Испании, 8 лига.
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Tri
1455039718
Откуда у людей такая ненависть к Аршавину? Неплохой он был был футболист, а сейчас просто живет в свое удовольствие, играет в футбол деньги зарабатывает. И что в этом плохого?
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kvm
1455053738
пошел по рукам, как продажная дефка
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neveldomha
1455084382
Алименты - это тоже стимул для работы.
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