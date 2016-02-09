Узочакву: «В «Амкаре» несерьезно подходили к футболу»

Как сообщает портал Fyens, хавбек "Оденсе" Изунна Узочакву, защищавший в первой части сезона цвета "Амкара", признался, что испытывает приятные эмоции от возвращения в Данию.

"Испытываю радость от возвращения в серьезный клуб. В "Оденсе" сосредоточены на футболе, а не на чем-либо еще. Я постоянно выходил на поле "Амкаре", с этим никаких проблем. Однако подход был не слишком серьезным", – сказал Узочакву.

Напомним, нигерийский футболист пополнил ряды "Амкара" летом 2015-го года, перебравшись из "Мидтьюлланда".