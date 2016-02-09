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    Бубнов сравнил Мовсисяна и Мельгарехо

    Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов считает, что Лоренсо Мельгарехо сможет реально усилить игру красно-белых.

    "В лице Мельгарехо "Спартак" приобрел множество потенциальных возможностей. Парагвайский универсал сильнее ушедшего Юры Мовсисяна — зависимого нападающего, способного выполнять ограниченный объем работы.

    Универсализм Мельгарехо открывает перед Дмитрием Аленичевым большие возможности в передней линии, пространство для маневра значительно расширяется. В зависимости от потребностей тренера парагвайца можно использовать на пару с Куинси Промесом в качестве инсайдов. Он же может составить пару Зе Луишу, сыграть оттянутого форварда или заменить уроженца Кабо-Верде на острие. Плюс ко всему он адаптирован к российскому первенству и уже имеет опыт совместных выступлений с Ивелином Поповым", — заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.02.2016 06:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2016, 13:58

      Как ни странно-почти впервые согласен с бубеном.Кто бы что снизу не скулил.

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 13:01

      Для 7 места это хорошее приобретение но как по мне это шаг вперед исключительно по зарплате!
      А вообще спартаку нужно полностью менять состав,пусть лучше молодежка играет за них не так стыдно будет зато будут прогрессировать для сборной

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