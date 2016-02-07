Мельгарехо прошел медосмотр в «Спартаке»

Полузащитник "Кубани" Лоренцо Мельгарехо прошел медицинский осмотр в "Спартаке" и должен завтра присоединиться к красно-белым на испанском сборе. Об этом заявил отец игрока.

"Сегодня он прошел медобследование в "Спартаке". Завтра он может быть представлен команде и присоединиться к ней на тренировочном сборе в Испании", – приводит слова Бласа Мельгарехо Paraguay Sport на своей странице в социальной сети Twitter.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Мельгарехо принял участие в 16-ти поединках, в которых восемь раз поражал ворота соперников. Также парагваец дважды ассистировал партнерам по команде.

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