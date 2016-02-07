Рахимов: «Разгром «Виктории»? Игра радует, но мы не впадаем в эйфорию»

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал итог товарищеского матча, в котором его подопечные одержали разгромную победу над "Викторией" из Пльзени (3:0).

– Предугадать такой исход до игры, наверное, было бы тяжело?

– Никто, наверное, до игры не мог этого ждать, и мы, в принципе, не говорили об этом. Мы понимали, что соперник очень серьезный, чемпион своей страны, играет в Лиге чемпионов. Восемь футболистов "Виктории" поедут на чемпионат Европы, если не ошибаюсь, пять за сборную Чехии, три за Словакию. Игра была интересной. Меня обрадовало, что сыграли достаточно агрессивно, было хорошее, мобильное движение. Показали футбол достаточно хорошего уровня. Это тренировочный сбор. Я понимаю и вижу, что игра команду радует, но мы не впадаем в эйфорию. Надо продолжать работать, до чемпионата есть еще три недели.