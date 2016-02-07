Осинов: «Ростов» – сенсация всего чемпионата, но второе место занимает по праву»

Бывший полузащитник "Ростова" Михаил Осинов считает, что донская команда закономерно занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

– Второе место "Ростова" удивляет?

– Уже привыкли к столь высокой позиции команды. Поначалу, конечно, все удивлялись, но "Ростов" доказал своей игрой – всем соперникам необходимо с ним считаться и уважать. Не стоит забывать и о главном тренере, который привык решать высокие задачи.

– Результат справедлив?

– Да, команда по праву идет на втором месте. Но все-таки это сенсация всего чемпионата.

– Бердыев за долгие годы приучил всех, что его команда играет в закрытый футбол.

– Зато "Ростов" при нем выглядит ярко. Курбан Бекиевич особо не менял ничего в составе, добавил двух-трех человек. Из тех, кто еще в прошлом сезоне боролся за выживание, он слепил команду, которая является одним из лидеров чемпионата. И это заслуга Бердыева.