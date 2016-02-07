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    Легионеры «Зенита» обыграли российских футболистов команды

    Вчера футболисты "Зенита" провели две последние тренировки на сборе в португальском Фару. И утреннее, и вечернее занятие продолжалось около полутора часов. В конце первой тренировки команда сыграла турнир, вторая завершилась матчем иностранцев против россиян.

    Аналогичная встреча в Катаре закончилась со счетом 3:3, в Португалии легионерам удалось одержать минимальную победу. Единственный гол забил Маурисио.

    Сегодня в 16:00 "Зенит" проведет финальный матч "Атлантик Кап" против "Эребру", а наш сайт будет вести текстовый онлайн встречи. После этого сине-бело-голубые получат два выходных и 10 февраля соберутся в Испании, где начнется заключительный этап подготовки к игре с "Бенфикой".

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.02.2016 11:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 февраля 2016, 15:45

      7х7 на пустые ворота?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 февраля 2016, 13:56

      Как всегда,договорняк!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 февраля 2016, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мастера обыграли бревна

      -4
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