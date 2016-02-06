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    Митрюшкин: «Не смогу помочь команде в матче с «Цюрихом»

    Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин не примет участия в матче чемпионата Швейцарии против "Цюриха". Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

    "Работа идет полным ходом. Жду разрешения на работу, команде помочь в ближайшей игре не смогу", – написал Митрюшкин.

    Напомним, в этой игре может состояться официальный дебют Александра Кержакова в составе "Цюриха".

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.02.2016 23:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 февраля 2016, 20:47

      Жаль, тебе бы Михрюшкину, Кержаков не меньше трёхи отгрузил. Любит он вас, свиноводов.

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