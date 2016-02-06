Митрюшкин: «Не смогу помочь команде в матче с «Цюрихом»

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин не примет участия в матче чемпионата Швейцарии против "Цюриха". Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

"Работа идет полным ходом. Жду разрешения на работу, команде помочь в ближайшей игре не смогу", – написал Митрюшкин.

Напомним, в этой игре может состояться официальный дебют Александра Кержакова в составе "Цюриха".