Митрюшкин: «Не смогу помочь команде в матче с «Цюрихом»

Жаль, тебе бы Михрюшкину, Кержаков не меньше трёхи отгрузил. Любит он вас, свиноводов.
Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин не примет участия в матче чемпионата Швейцарии против "Цюриха". Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.
"Работа идет полным ходом. Жду разрешения на работу, команде помочь в ближайшей игре не смогу", – написал Митрюшкин.
Напомним, в этой игре может состояться официальный дебют Александра Кержакова в составе "Цюриха".
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