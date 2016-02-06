Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Стартует новый этап в моей карьере, цели поставлены»

    Нападающий "Цюриха" Александр Кержаков поделился ожиданиями от первого официального матча за новую команду, который состоится завтра. Напомним, в "Цюрих" Кержаков перешел из "Зенита" на правах аренды.

    "Завтра, в 15:45 по Москве, "Цюрих" – "Сьон". Стартует новый этап в моей футбольной карьере. Все цели поставлены, начинаем путь к их реализации. Всем болельщикам желаю хорошей и честной игры!

    И конечно же, приглашаю всех завтра на стадион! Если есть возможность, приходите обязательно", – написал Кержаков на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2016 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 февраля 2016, 00:19

      Цюрих - скучный городишко! Так что у Сашки есть все шансы взяться за дело всерьёз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Ulug-}{em 6 февраля 2016, 22:10

      Надеюсь забьет гол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 6 февраля 2016, 22:06

      Кержаков против Митрюшкина?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 6 февраля 2016, 21:27

      Зазнавшийся парень, но удачи ему!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11