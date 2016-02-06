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    Ндинга: «До 14 лет приходилось играть по 17-18 часов в сутки, с перерывом только на сон»

    Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга рассказал, в каких условиях ему приходилось заниматься футболом в детстве.

    – Вы сказали, что играли в "Диабль Нуар" два года. А до этого?

    – А нигде, во дворах.

    – Это как?

    – Вот так, до 14 лет профессионально футболом я не занимался.

    – Ничего себе.

    – Для Конго это нормально. Я вырос в Пуэнт-Нуаре – большом портовом городе, центре нефтяной промышленности. В нем живут как богатые люди, так и очень бедные. Моя семья не относилась ни к тем, ни к другим. Хотя, наверное, все-таки ближе к бедным. Когда мне было 10 лет, умер мой папа, и на попечение нас с мамой взяла семья дяди-нефтяника. С деньгами стало получше, но жили все равно трудно. Развлечений у детей немного, и для меня таковым стал футбол. Играли по 17-18 часов в сутки, с перерывом только на сон. Ел и пил прямо на улице, между играми. Так продолжалось до 14 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 20:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 6 февраля 2016, 22:43

      бедняжечка... а многие живут беднее тебя

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