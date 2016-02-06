Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кечинов: «Динамо» может светить борьба за выживание»

    Бывший хавбек "Спартака" Валерий Кечинов высказал свое мнение о перспективах «Динамо» в нынешнем чемпионате России. По его словам, в ближайшем будущем бело-голубым не стоит ждать ничего хорошего.

    – Команду уже развалили. Сложно даже сказать, за какие места будут бороться бело-голубые. Ничего хорошего москвичей в ближайшее время точно не ждет.

    – А замен нет.

    – Безусловно. В прошлом году ребята уходили, сейчас, и, скорее всего, потери еще будут. Знаю, что на Ионова имеют виды другие клубы. О Габулове писали.

    – Не исключаете возможности, что "Динамо" будет вести борьбу за выживание?

    – Все возможно. В команде осталось много молодых ребят, и смогут ли они выстоять – один из наиболее интересных вопросов весны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2016 14:44
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 февраля 2016, 11:57

      Отличный шанс для молодых футболистов проявить себя,получить опыт через игровую практику и если все у них получится,то к следующему сезону от обновленного Динамо точно будет непросто его соперникам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 февраля 2016, 06:20

      пока еще рано об этом говорить..этой команде не привыкать..нескоько лет назад..динамо уже боролось за выживание..чудом выкарабкались...непомню точно кто....какойто иностраный тренер вытащил их снизу...в этот раз тоже вытащат..если что..))...хотя сейчас такое ощущение ...что этот клуб никому не нужен...всех игроков отдают направо и налево..по дешевке..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      RusPlan 7 февраля 2016, 03:58

      Полностью согласен

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11