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    Ндинга: «Во Франции выше скорости, чем в России»

    Полузащитник "Локомотива" Дельвин Ндинга высказался касательно уровня чемпионатов России и Франции. По словам футболиста, оба первенства находятся примерно на одинаковом уровне.

    "Уровень одинаковый. А если говорить об отличиях, то, на мой взгляд, во Франции выше скорости. Многие команды делают ставку на силовой футбол. В России же больше клубов, которые предпочитают комбинационную игру. А еще во Франции никто не следит за Лигой Европы. Всех волнует только Лига чемпионов", – заявил Ндинга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2016 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 февраля 2016, 11:27

      А ещё в Хранции лягушек кушают.

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