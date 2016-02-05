Галлиани: «Хонда хочет остаться в «Милане», а мы желаем его сохранить»

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что итальянский клуб намерен сохранить в команде полузащитника Кейсуке Хонду.

"Хонда – очень интеллигентный парень. В отличие от итальянцев у него иной менталитет, потому что он японец. Я хотел заполучить его любой ценой, потому что он великий игрок и сейчас доказывает это.

Хонда хочет остаться в "Милане", и мы хотим удержать его. Он никогда не хотел покинуть команду, а мы не хотели его продавать. Мы очень довольны тем, что он делает сейчас, принося себя в жертву ради команды", – отметил Галлиани.