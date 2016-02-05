Фролов: «С Аршавиным приятно работать, можно и на философские темы поговорить»

Голкипер "Кубани" Евгений Фролов, сосланный в дубль за радиоинтервью, прокомментировал уход из команды полузащитника Андрея Аршавина.

"Если честно, причин я не знаю. Да и другие ребята тоже не в курсе. Это личное дело Андрея и клуба. Но как сказал Андрей, ему тяжело психологически. Команда борется пока за выживание…

Впечатления от совместной работы только самые положительные. Андрей приносит большую пользу на тренировках. С таким человеком очень приятно работать. Он многому может научить. Ведь Андрей поиграл на самом высоком уровне, голова у него работает на поле очень здорово.

Как он ведет в себя в жизни? Обычный парень, с которым можно поговорить на разные темы, на философские в том числе", - сказал Фролов.