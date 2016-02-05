Старридж может пополнить ряды «Арсенала»

Лондонский "Арсенал" готов подписать нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа.

Форвард сборной Англии заявил о желании покинуть клуб, поскольку главный тренер Юрген Клопп недоволен его формой и отношением к игре.

В 2013-м наставник "Арсенала" Арсен Венгер уже пытался подписать англичанина, и остается большим поклонником его таланта.

Напомним, что ранее сообщалось, что Старридж может быть куплен за 25 миллионов фунтов.

Среди других претендентов – "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".