Старридж может пополнить ряды «Арсенала»

Лондонский "Арсенал" готов подписать нападающего "Ливерпуля" Даниэля Старриджа.
Форвард сборной Англии заявил о желании покинуть клуб, поскольку главный тренер Юрген Клопп недоволен его формой и отношением к игре.
В 2013-м наставник "Арсенала" Арсен Венгер уже пытался подписать англичанина, и остается большим поклонником его таланта.
Напомним, что ранее сообщалось, что Старридж может быть куплен за 25 миллионов фунтов.
Среди других претендентов – "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Источник: Daily Mail