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    «Ливерпуль» готов отпустить Старриджа за 25 миллионов

    Нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж может покинуть команду. Руководство красных не против отпустить игрока по причине его постоянных травм. Сомнения по поводу будущего Старриджа в клубе имеются также и у наставника команды Юргена Клоппа. Мерсисайдцы готовы расстаться с футболистом не менее, чем за 25 миллионов фунтов.

    В текущем чемпионате Англии нападающий принял участие в пяти матчах, отметившись двумя забитыми мячами. Всего в составе «Ливерпуля» Старридж провел 72 поединка и забил 44 гола. В данный момент игрок проходит курс восстановления после повреждения задней поверхности бедра, полученного во встрече 15-го тура АПЛ против «Ньюкасла» шестого декабря прошлого года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.01.2016 07:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 10 января 2016, 13:41

      Отличный нап

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