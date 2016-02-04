Лебеденко: «Хочется быть поближе к семье»

Нападающий "Терека" Игорь Лебеденко признался, что не получил никаких предложений от других клубов.

"В грозненском клубе уже пятый год, команда за это время заметно выросла. О переменах всерьез задумаюсь только тогда, когда будет предложение, устроившее и клуб, и меня. Мой контракт с "Тереком" рассчитан еще на полтора года. Так что пока не загадываю. Совсем недавно у меня родился третий сын, и, конечно, хочется быть поближе к семье.



Официального предложения пока не было. Во всяком случае из руководства мне никто ничего не говорил", - сказал Лебеденко.