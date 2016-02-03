Рязанцев остается в «Зените»

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев принял решение остаться в своем нынешнем клубе до лета.

Хавбек получил предложение от "Ростова", но отказался, несмотря на недостаточное количество игрового времени. Также "Зенит" планировал обменять Рязанцева на полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. Но, в итоге, "Зенит" подписал бразильского хавбека "Терека" Маурисио.

В нынешнем сезоне 29-летний Рязанцев провел 18 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.