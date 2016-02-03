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    Рязанцев остается в «Зените»

    Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев принял решение остаться в своем нынешнем клубе до лета.

    Хавбек получил предложение от "Ростова", но отказался, несмотря на недостаточное количество игрового времени. Также "Зенит" планировал обменять Рязанцева на полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. Но, в итоге, "Зенит" подписал бразильского хавбека "Терека" Маурисио.

    В нынешнем сезоне 29-летний Рязанцев провел 18 матчей за "Зенит" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

    Источник: Life

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    03.02.2016 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 3 февраля 2016, 22:12

      Что за футболисты пошли: будут на банке сидеть, лишь бы деньги платили!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ManUtd-Volgograd 4 февраля 2016, 09:06

      По окончании игровой карьеры всем нужен стартовый капитал. Вот и сидят, епта. Жаль! Раньше такого не было.

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