Юрий Ткачук прибыл на просмотр в «Анжи»

Полузащитник "Металлиста" Юрий Ткачук прибыл в расположение "Анжи".

Хавбек пройдет просмотр в махачкалинском клубе и тренерский штаб "Анжи" примет решение относительно целесообразности подписания контракта с игроком.

Ранее Ткачук побывал на просмотре в "Эркулесе", но не сумел не сумел договориться с испанским клубом по финансовым условиям.

20-летний Ткачук выступает за "Металлист" с 2011 года, провел за клуб 8 матчей. Также на его счету 2 матча и 1 гол за молодежную сборную Украины.