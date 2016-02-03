Карамбе: «Российские футболисты способны играть за «Реал» или «Барселону»

Бывший футболист сборной Франции Кристиан Карамбе заявил, что российские футболисты обладают высоким уровнем мастерства для того, чтобы выступать в ведущих европейских клубах.

"Лично мне россияне нравятся. Видел команду в деле на прошлом Евро в Польше, иногда, как уже говорил, смотрю матчи вашего чемпионата, уровень которого весьма высок. В России есть футбольные таланты. Глядя на них по отдельности, даже приходишь к выводу, что они умеют все и располагают достаточным уровнем технического мастерства и видением футбола, чтобы играть в "Реале" или "Барселоне". Не хватает характера, чтобы сделать еще один шаг. Надеюсь, на домашнем Кубке конфедерации и чемпионате мира они смогут проявить себя больше, чем до сих пор", – отметил Карамбе.