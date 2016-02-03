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    Слуцкий: «Огромная группа болельщиков ежедневно ждет моей отставки в ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал об отношении критики в свой адрес.

    К вашему переходу в ЦСКА многие относились крайне скептически, было много критики. Вспоминается ли вам то время?

    А сейчас что, нет критики?

    Меньше.

    Все равно она есть. Есть огромная группа, в том числе поклонников ЦСКА, которые до сих пор убеждены, что мое назначение в клуб невероятная ошибка, и ежедневно ждут моей отставки. Это же не только со мной происходит. Даже когда я был детским тренером, все происходило то же самое: скепсис, непринятие. Может быть, (виной тому) мой внешний вид, манера поведения, общение не в классических тренерских канонах, которые себе представляют большинство болельщиков, по крайней мере, в нашей стране.

    Источник: Р-Спорт

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    03.02.2016 16:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6913

      батог 3 февраля 2016, 19:43

      Сижу на пенсии,всю жизнь болею за "Спартак", по мне лучший футбол-дерби с ЦСКА, и никуда не надо сваливать - все классно.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 февраля 2016, 19:31

      Потому что ты плохой тренер.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 февраля 2016, 18:29

      Не ждет , а жаждет.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 3 февраля 2016, 18:20

      что за глупейшие вопросы ему задают? да и вообще какая-то дебильная, такое ощущение что придуманная, новость

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 февраля 2016, 18:12

      Болельщики Спартака и отдельные болельщики Зенита открыто заявляют о
      своем желании Вашего ухода из ЦСКА. Армейские болельщики наоборот
      хотят,чтобы Вы после ЧЕ-2016 остались в ПФК ЦСКА. На такую критику не
      обращайте внимание. Желаю успехов в работе с командой ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > vladimir-7 3 февраля 2016, 19:34

      Болельщики ЦСКА слегка больные.

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 3 февраля 2016, 17:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЖДЕМ,С Пора ЛЕЛИК,,

      -5
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