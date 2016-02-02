В КАМАЗе опровергли информацию о снятии с первенства ФНЛ

Генеральный директор КАМАЗа Наиль Ахмедшин заявил, что клуб пока не намерен сниматься с первенства ФНЛ.

"Не знаю, откуда появилась информация о том, что КАМАЗ снимается. Проблемы есть, мы это не скрываем, пытаемся их решить на уровне республики и города. Сегодня вопрос о снятии не стоит. Но ситуация тяжелая. Наверное, до 10 февраля должно все прояснится. Первый сбор команда провела, еще дня два поработает, а там мы их отпустит отдыхать до 10-го числа. Нам со всех сторон обещали помочь. Надеемся на более благоприятный исход. Неправильно будет потерять такой самобытный клуб, который за последние годы воспитал 9 футболистов для сборной России. Сейчас есть частные задолженности по зарплатам - за ноябрь, декабрь, январь, плюс премиальные. Но это не самое страшное. Есть же еще и налоги, арендные платежи. В сумме все и набегает", - сказал Ахмедшин.

Ранее об отказе КАМАЗа от выступлений в чемпионате России сообщил глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов. Напомним, что после 24 туров КАМАЗ находится в зоне вылета и занимает 19-е место в турнирной таблице.