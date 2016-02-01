Аршавин может завершить карьеру

Жаль Андрюшку, сказал пару слов он лишних тогда по глупости, а если бы сдержал свои эмоции, щас бы и сборной играл, да и из питера не пришлось бы уезжать вообще.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин может повесить бутсы "на гвоздь". Напомним, что сегодня футболист официально стал безработным, так как расторг контракт с "Кубанью".
"Мы обсудили сложившуюся ситуацию с руководством клуба и пришли к общему выводу: наши отношения лучше разорвать. Никакого конкретного события, если вы это имеете в виду, не случилось. Решение принято исходя из всех сопутствующих факторов.
Пока, до завершения всех юридических и технических моментов в отношениях с клубом, буду находиться в Краснодаре. Потом, если поступит какое-то предложение, обязательно рассмотрю его. Если нет – завершу футбольную карьеру", — сказал Аршавин.
В нынешнем розыгрыше российского первенства хавбек провел 8 матчей и не забил ни одного гола.