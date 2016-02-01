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    Аршавин может завершить карьеру

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин может повесить бутсы "на гвоздь". Напомним, что сегодня футболист официально стал безработным, так как расторг контракт с "Кубанью".

    "Мы обсудили сложившуюся ситуацию с руководством клуба и пришли к общему выводу: наши отношения лучше разорвать. Никакого конкретного события, если вы это имеете в виду, не случилось. Решение принято исходя из всех сопутствующих факторов.

    Пока, до завершения всех юридических и технических моментов в отношениях с клубом, буду находиться в Краснодаре. Потом, если поступит какое-то предложение, обязательно рассмотрю его. Если нет – завершу футбольную карьеру", — сказал Аршавин.

    В нынешнем розыгрыше российского первенства хавбек провел 8 матчей и не забил ни одного гола.

    Источник: Спортфакт

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    01.02.2016 14:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      Dikusar 1 февраля 2016, 15:28

      Жаль Андрюшку, сказал пару слов он лишних тогда по глупости, а если бы сдержал свои эмоции, щас бы и сборной играл, да и из питера не пришлось бы уезжать вообще.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 февраля 2016, 15:06

      Андрей Аршавин (34 года). 132 гола за карьеру. Вполне неплохой результат для полузащитника. Для меня он остается лучшим российским (не советским) полузащитником по совокупности качеств: дриблинг, видение поля, результативная креативность, нацеленность на ворота, техника работы с мячом. Естественно, я имею ввиду его игру образца 2007-2010 гг.

      1
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 1 февраля 2016, 14:31

      Хах) 8 матчей и 2 жёлтых карточки,при нуле забитых мячей. Лучше бы лэйс дальше рекламировал) толку больше)

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