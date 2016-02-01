Йовановича не устроил контракт, предложенный «Зенитом»

Руководство "Црвены Звезды" ответило согласием на запрос "Зенита" о трансфере защитника Вукашина Йовановича. Клубы уже договорились о стоимости футболиста, однако сам игрок условиями, предложенными петербургской командой, оказался недоволен, сообщает "Спортски журнал".

В частности, Йовановича не устраивает уровень заработной платы, а также то, что он поначалу будет выступать за дубль "Зенита".

В нынешнем сезоне сербской Суперлиги 19-летний футболист провел 19 матчей и отметился двумя голами.