Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ткачев: «Варианты трудоустройства были, включая Германию»

    Новичок ЦСКА Сергей Ткачев детально рассказал о своем переходе в армейский клуб.

    – Вы расторгали контракт с "Кубанью" через палату по разрешению споров. Что вообще происходило в "Кубани"?

    – Не хочу говорить и вспоминать об этом. У меня остались только положительные воспоминания. Я хочу поблагодарить всех в "Кубани", сказать спасибо и клубу, и болельщикам. Ничего плохого не хочу говорить.

    – Как я понимаю, вы из "Кубани" уходили в никуда?

    – Да, именно так. Причем у меня была операция на пахе, а также надрыв задней. То есть я понимал, что разрываю контракт и еще "инвалид". Разрывая контракт, я очень сильно рисковал, но все, что не делается, все к лучшему (улыбается). Но во время отпуска я не отдыхал, а лечился-лечился…

    Но варианты трудоустройства были, включая Германию. Я уже с супругой пообщался, что можно попробовать за границей поиграть, тем более как раз самый возраст для этого. Но в последние дни позвонили из ЦСКА, и я решил успокоиться с этой Германией. А чемоданы практически уже стояли.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2016 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Какеручи 1 февраля 2016, 12:49

      ну и дурак...лучше бы в германию за игрой поехал...чем в России за рублем остался...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11