Сапогов может вернуться в большой футбол

Экс-форвард "Волги" Алексей Сапогов, вероятно, вернется в большой футбол. Новым клубом 27-летнего игрока может стать "Тюмень", в составе которой он провел несколько тренировок на прошлой неделе. Тем не менее, никакой информации относительно возможного приглашения нападающего, тюменский клуб не предоставляет. На данный момент "Тюмень" располагается на восьмой строчке в таблице ФНЛ.

Напомним, что Сапогов принял решение сделать перерыв в профессиональной карьере в ноябре 2014-го года.