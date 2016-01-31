Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сапогов может вернуться в большой футбол

31 января 2016, 23:53
9

Экс-форвард "Волги" Алексей Сапогов, вероятно, вернется в большой футбол. Новым клубом 27-летнего игрока может стать "Тюмень", в составе которой он провел несколько тренировок на прошлой неделе. Тем не менее, никакой информации относительно возможного приглашения нападающего, тюменский клуб не предоставляет. На данный момент "Тюмень" располагается на восьмой строчке в таблице ФНЛ.

Напомним, что Сапогов принял решение сделать перерыв в профессиональной карьере в ноябре 2014-го года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ ФНЛ Волга Тюмень Сапогов Алексей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pablo Aimar
1454274051
бапки кончились
Ответить
Aztec58
1454275550
О-о! Ждём!
Ответить
Freyk
1454279004
Шутка про «Ювентус».
Ответить
Flydis
1454303604
не в АПЛ сразу ? не ?
Ответить
Barsuk52
1454307745
идиот в самом расцвете сил играть надо а не перерывы делать
Ответить
tony09parker
1454309846
На бухло нехватает!
Ответить
tony09parker
1454309885
Лёша не дождался агентов ювентуса)))
Ответить
anri1703
1454315293
юве не успел ТО закрылось (( или свободных можно регестрировать что то я не помню ?
Ответить
life85
1454318580
Я уж думал не дождусь этого момента )
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
4
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
1
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
4
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
7
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
8
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
6
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
34
Все новости
Все новости
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
Вчера, 21:20
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
Вчера, 15:42
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+