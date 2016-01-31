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    Митрюшкин может стать игроком «Сьона»

    Голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин в ближайшее время может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересован швейцарский "Сьон". Сообщается, что уже завтра вратарь подпишет со своей новой командой контракт на 3,5 года.

    По данным Transfermarkt, стоимость Митрюшкина составляет один миллион евро. В нынешнем сезоне 19-летний голкипер не сыграл за основной состав красно-белых ни одного матча, однако успел провести четыре встречи за "Спартак-2".

    Источник: «Матч ТВ»

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    31.01.2016 21:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 февраля 2016, 08:34

      5 лет там проживет, гражданство получит - и привет, жизнь удалась.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 31 января 2016, 23:09

      В таком темпе в сборной России на чм не будет ни одного человека с нашей лиги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 22:55

      Удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 31 января 2016, 21:57

      Парня в основе надо выпускать,а они продают

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