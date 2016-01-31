Митрюшкин может стать игроком «Сьона»

Голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин в ближайшее время может сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересован швейцарский "Сьон". Сообщается, что уже завтра вратарь подпишет со своей новой командой контракт на 3,5 года.

По данным Transfermarkt, стоимость Митрюшкина составляет один миллион евро. В нынешнем сезоне 19-летний голкипер не сыграл за основной состав красно-белых ни одного матча, однако успел провести четыре встречи за "Спартак-2".