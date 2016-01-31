«Ньюкасл» предложил 21 миллион за Бераино

«Ньюкасл» сделал трансферное предложение за нападающего «Вест Бромвича» Саидо Бераино. «Сороки» рассчитывают заполучить 22-летнего англичанина за 21 миллион фунтов стерлингов. Отметим, что сам футболист уже заявлял о своем желании покинуть свою команду в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бераино провел 22 игры за «Вест Бромвич», забил 8 мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что в услугах молодого английского нападающего также заинтересован «Тоттенхэм».